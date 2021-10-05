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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:39

  novichok написав: ставки впали, а я не глянув
та да.. :(
на 1 мес. максимум було 14,5+1 - впало до 12,5+1

а шо, було завчасно оголошення про такі пакращення?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:00

https://bankalliance.ua/articles/bank-alyans-otrimav-nagorodi-vid-mizhnarodnogo-finansovogo-klubu-bankir
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41

Найкращий банк для цифрових банківських послуг


Найкращий банк для цифрових банківських послуг, у якого:
- до цих пір немає віртуалки/жижитал і віддаленої реєстрації клієнта (через Дію);
- ніде в ІБ не відображується ЦВВ картки
- договори з ІБ на мило так і не приходять
... отака вона найкращисть :(
Amethyst
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