та да..
на 1 мес. максимум було 14,5+1 - впало до 12,5+1
а шо, було завчасно оголошення про такі пакращення?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:39
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:00
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41
Найкращий банк для цифрових банківських послуг
Найкращий банк для цифрових банківських послуг, у якого:
- до цих пір немає віртуалки/жижитал і віддаленої реєстрації клієнта (через Дію);
- ніде в ІБ не відображується ЦВВ картки
- договори з ІБ на мило так і не приходять
... отака вона найкращисть
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