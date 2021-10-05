Найкращий банк для цифрових банківських послуг, у якого: - до цих пір немає віртуалки/жижитал і віддаленої реєстрації клієнта (через Дію); - ніде в ІБ не відображується ЦВВ картки - договори з ІБ на мило так і не приходять ... отака вона найкращисть
ПРО ЗМІНИ ДО КАРТКОВИХ ТАРИФІВ БАНКУ. 01 ЛИСТОПАДА 2022 Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 01.12.2022 року вступають у дію зміни до карткових Тарифів Банку ТП «СКАРБНИЧКА», ТП «ПЕРСОНАЛЬНИЙ» та ТП «ELITE» в частині здійснення платежів на користь клієнтів інших банків та проведення безготівкових операцій в іноземній валюті.
Крім того, для ТП «СКАРБНИЧКА» внесені зміни щодо переказу коштів за допомогою платіжного доручення на паперовому носії, а також уточнено інформацію стосовно переказів за допомогою мобільного банкінгу.
Детально ознайомитися з новою редакцією Тарифів можна у відповідних розділах Вашого тарифного пакету на сайті Банку.
- короче блин... надо качать файл с тарифами. зараз не на часі