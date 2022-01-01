та да..
на 1 мес. максимум було 14,5+1 - впало до 12,5+1
а шо, було завчасно оголошення про такі пакращення?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:39
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:00
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41
Найкращий банк для цифрових банківських послуг
Найкращий банк для цифрових банківських послуг, у якого:
- до цих пір немає віртуалки/жижитал і віддаленої реєстрації клієнта (через Дію);
- ніде в ІБ не відображується ЦВВ картки
- договори з ІБ на мило так і не приходять
... отака вона найкращисть
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:58
Amethyst Вони мене взагалі вбили,коли оформлював депозит,того,іншого немає в ІБ, ой,як ми розсобачилися,після 5-8 різних ІБ,після хорошого на гімно ух, як важко переходити, краще б навпаки.
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:59
А що там за зміни в тарифах? Пришла смс з посиланням на сайт банку, але зайти туди не можу через паршивий інтернет.
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:46
- там такой текст:
- короче блин... надо качать файл с тарифами. зараз не на часі
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:37
Re: Банк Альянс
На момент оголошення новi тарифи на сайтi були вiдсутнi. Наразi вони вже з'явились. Оскiльки мене цiкавив тiльки тариф ПЕРСОНАЛЬНИЙ - дивився лише його. Суттєвi змiни стосуються роздiлу 7. Переказ коштів з Рахунку. Але власне для гривневих переказiв змiн по сутi нема - пункти 7.1-7.4, якi до цього були у роздiлi - змiн не зазнали. Натомiсть добавились пiдроздiли та пункти, яких ранiше не було а саме:
- "Платежі на користь клієнтів інших банків" пп.7.5-7.7 якi регламентують платежi у USD та EUR, перекази по SWIFT та оформлення доручень на паперових носiях,
- "Операції з проведення розрахунків Клієнтів (безготівкові операції в іноземній валюті)" пп 7.8-7.10
Отже думаю, що тi клiєнти, хто не переказує тут валюту особливих змiн не вiдчують.
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:49
Интернетбанк
Добрый день. Подскажите кто-то пользуется интернетбанком тут. Не могу сделать платеж по реквизитам Украина. Постоянная ошибка второй день
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36
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