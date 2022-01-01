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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:39

  novichok написав: ставки впали, а я не глянув
та да.. :(
на 1 мес. максимум було 14,5+1 - впало до 12,5+1

а шо, було завчасно оголошення про такі пакращення?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:00

https://bankalliance.ua/articles/bank-alyans-otrimav-nagorodi-vid-mizhnarodnogo-finansovogo-klubu-bankir
melkh
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Повідомлень: 781
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41

Найкращий банк для цифрових банківських послуг


Найкращий банк для цифрових банківських послуг, у якого:
- до цих пір немає віртуалки/жижитал і віддаленої реєстрації клієнта (через Дію);
- ніде в ІБ не відображується ЦВВ картки
- договори з ІБ на мило так і не приходять
... отака вона найкращисть :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:58

Amethyst Вони мене взагалі вбили,коли оформлював депозит,того,іншого немає в ІБ, ой,як ми розсобачилися,після 5-8 різних ІБ,після хорошого на гімно ух, як важко переходити, краще б навпаки.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:59

А що там за зміни в тарифах? Пришла смс з посиланням на сайт банку, але зайти туди не можу через паршивий інтернет.
https://bankalliance.ua/articles/6
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:46

  novichok написав:А що там за зміни в тарифах? Пришла смс з посиланням на сайт банку, але зайти туди не можу через паршивий інтернет.
https://bankalliance.ua/articles/6
- там такой текст:
ПРО ЗМІНИ ДО КАРТКОВИХ ТАРИФІВ БАНКУ.
01 ЛИСТОПАДА 2022
Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 01.12.2022 року вступають у дію зміни до карткових Тарифів Банку ТП «СКАРБНИЧКА», ТП «ПЕРСОНАЛЬНИЙ» та ТП «ELITE» в частині здійснення платежів на користь клієнтів інших банків та проведення безготівкових операцій в іноземній валюті.

Крім того, для ТП «СКАРБНИЧКА» внесені зміни щодо переказу коштів за допомогою платіжного доручення на паперовому носії, а також уточнено інформацію стосовно переказів за допомогою мобільного банкінгу.

Детально ознайомитися з новою редакцією Тарифів можна у відповідних розділах Вашого тарифного пакету на сайті Банку.
- короче блин... надо качать файл с тарифами. зараз не на часі :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 1068
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:37

Re: Банк Альянс

На момент оголошення новi тарифи на сайтi були вiдсутнi. Наразi вони вже з'явились. Оскiльки мене цiкавив тiльки тариф ПЕРСОНАЛЬНИЙ - дивився лише його. Суттєвi змiни стосуються роздiлу 7. Переказ коштів з Рахунку. Але власне для гривневих переказiв змiн по сутi нема - пункти 7.1-7.4, якi до цього були у роздiлi - змiн не зазнали. Натомiсть добавились пiдроздiли та пункти, яких ранiше не було а саме:
- "Платежі на користь клієнтів інших банків" пп.7.5-7.7 якi регламентують платежi у USD та EUR, перекази по SWIFT та оформлення доручень на паперових носiях,
- "Операції з проведення розрахунків Клієнтів (безготівкові операції в іноземній валюті)" пп 7.8-7.10

Отже думаю, що тi клiєнти, хто не переказує тут валюту особливих змiн не вiдчують.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:49

Интернетбанк

Добрый день. Подскажите кто-то пользуется интернетбанком тут. Не могу сделать платеж по реквизитам Украина. Постоянная ошибка второй день
malser
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36

  malser написав:Добрый день. Подскажите кто-то пользуется интернетбанком тут. Не могу сделать платеж по реквизитам Украина. Постоянная ошибка второй день

так там дорого
все сдергивают по р2р, нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:29

Amethyst Так у меня карты нет. Только счет открыли под депо
malser
 
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