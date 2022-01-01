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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:30
malser написав:Amethyst
Так у меня карты нет. Только счет открыли под депо
сочувствую
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Amethyst
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Вів 08 лис, 2022 08:18
ramaz