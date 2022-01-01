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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:30
malser написав:Amethyst
Так у меня карты нет. Только счет открыли под депо
сочувствую
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:07
Подивився курс в додатку, приїхав у відділення, курс відрізняється. Раніше такого не було. У відділенні відповіли, що мав зателефонувати і уточнити. Отакий сервіс. Навіщо тоді в додатку відображати курси.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:13
А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?
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