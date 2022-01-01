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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:30

  malser написав:Amethyst Так у меня карты нет. Только счет открыли под депо

сочувствую :cry:
Amethyst
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Повідомлень: 3333
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:07

Re: Банк Альянс

Подивився курс в додатку, приїхав у відділення, курс відрізняється. Раніше такого не було. У відділенні відповіли, що мав зателефонувати і уточнити. Отакий сервіс. Навіщо тоді в додатку відображати курси.
ОлегКас
 
Повідомлень: 3
З нами з: 27.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:13

А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?
la9
 
Повідомлень: 2305
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:50

  la9 написав:А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?

Треба замовляти. Віддають без проблем, навіть малі номінали купюр
TDK
 
Повідомлень: 1076
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Подякував: 86 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:53

  TDK написав:
  la9 написав:А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?

Треба замовляти. Віддають без проблем, навіть малі номінали купюр

І як, є сенс зараз відкривати в них?
lloydbanksua
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Повідомлень: 1224
З нами з: 22.04.20
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