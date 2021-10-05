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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:30
malser написав:Amethyst
Так у меня карты нет. Только счет открыли под депо
сочувствую
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:07
Подивився курс в додатку, приїхав у відділення, курс відрізняється. Раніше такого не було. У відділенні відповіли, що мав зателефонувати і уточнити. Отакий сервіс. Навіщо тоді в додатку відображати курси.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:13
А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?
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la9
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Додано: Сер 09 лис, 2022 17:50
la9 написав:
А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?
Треба замовляти. Віддають без проблем, навіть малі номінали купюр
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TDK
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Додано: Сер 09 лис, 2022 17:53
TDK написав: la9 написав:
А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?
Треба замовляти. Віддають без проблем, навіть малі номінали купюр
І як, є сенс зараз відкривати в них?
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Додано: Нед 13 лис, 2022 22:35
Alien написав: candidat написав:
В тарифах пакета Персональный, в котором обслуживается депозитная карта, написано, что зачисление входящего р2р - без комиссии. Это если толкать или тянуть? Или и так, и так?
А проведение по счёту в тот же день?
Кстати, если перекинуть р2р-переводом деньги на эту депозитную карту, а потом сразу же опять р2р-переводом с депозитки на другую карту, проблем типа овердрафта не будет?
Ви неуважно прочитали тарифи. Зокрема п.
3.2 Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету) - 0,5% Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції
Згаданий тут п.3.3 - це повернення вкладу та %%. а далi йде п.3.4, який схоже вас збив з пантелику де йдеться про те що "Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується"
Тут мова про те що за використання сервiсу манi-сенд з вас комiс дiйсно не утримають, але утримають отi 0,5% з п.3.2 оскiльки п 3.4. в п.3.2 не згаданий, а отже 0,5% безумовно будуть застосованi
Скажу, что ваша версия весьма правдоподобна, но решил всё же попробовать. Итог: комиссии за зачисление не было.
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