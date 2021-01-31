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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:30

  malser написав:Amethyst Так у меня карты нет. Только счет открыли под депо

сочувствую :cry:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:07

Re: Банк Альянс

Подивився курс в додатку, приїхав у відділення, курс відрізняється. Раніше такого не було. У відділенні відповіли, що мав зателефонувати і уточнити. Отакий сервіс. Навіщо тоді в додатку відображати курси.
ОлегКас
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:13

А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:50

  la9 написав:А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?

Треба замовляти. Віддають без проблем, навіть малі номінали купюр
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:53

  TDK написав:
  la9 написав:А как здесь с выдачей социального доллара? Заказывать нужно?

Треба замовляти. Віддають без проблем, навіть малі номінали купюр

І як, є сенс зараз відкривати в них?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:35

  Alien написав:
  candidat написав:В тарифах пакета Персональный, в котором обслуживается депозитная карта, написано, что зачисление входящего р2р - без комиссии. Это если толкать или тянуть? Или и так, и так?
А проведение по счёту в тот же день?
Кстати, если перекинуть р2р-переводом деньги на эту депозитную карту, а потом сразу же опять р2р-переводом с депозитки на другую карту, проблем типа овердрафта не будет?

Ви неуважно прочитали тарифи. Зокрема п.
3.2 Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету) - 0,5% Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції

Згаданий тут п.3.3 - це повернення вкладу та %%. а далi йде п.3.4, який схоже вас збив з пантелику де йдеться про те що "Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується"

Тут мова про те що за використання сервiсу манi-сенд з вас комiс дiйсно не утримають, але утримають отi 0,5% з п.3.2 оскiльки п 3.4. в п.3.2 не згаданий, а отже 0,5% безумовно будуть застосованi

Скажу, что ваша версия весьма правдоподобна, но решил всё же попробовать. Итог: комиссии за зачисление не было.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:55

В тарифе Персональный написано, что исходящий р2р не тарифицируется. Но у меня что-то бесплатно получается только тянуть сервисом другого банка. А за толкать сразу хочет комиссию. Если толкаешь, то это, что ли, уже не тарифы карты, а р2р-сервиса Альянса? Или почему комиссия за исходящий р2р не прописана в тарифе Персональный?
candidat
 
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