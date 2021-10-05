candidat написав:В тарифе Персональный написано, что исходящий р2р не тарифицируется. Но у меня что-то бесплатно получается только тянуть сервисом другого банка. А за толкать сразу хочет комиссию. Если толкаешь, то это, что ли, уже не тарифы карты, а р2р-сервиса Альянса? Или почему комиссия за исходящий р2р не прописана в тарифе Персональный?
Тому що
Проведення Р2Р переказів через компаніюEasyPay згідно тарифів EasyPay
Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" на проведення операцій у Мобільному банкінгу для фізичних осіб (приватних клієнтів