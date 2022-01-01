|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:34
candidat написав:
В тарифе Персональный написано, что исходящий р2р не тарифицируется. Но у меня что-то бесплатно получается только тянуть сервисом другого банка. А за толкать сразу хочет комиссию. Если толкаешь, то это, что ли, уже не тарифы карты, а р2р-сервиса Альянса? Или почему комиссия за исходящий р2р не прописана в тарифе Персональный?
Тому що
Проведення Р2Р переказів через компаніюEasyPay згідно тарифів EasyPay
Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" на проведення операцій у Мобільному банкінгу для фізичних осіб (приватних клієнтів
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2760
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лис, 2022 02:13
Круто ставки порізали
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3701
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:07
wolt450 написав:
Круто ставки порізали
та да
...як Січ перед самим-самим ахтунгом...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5459
|2243299
|
|
|2701
|1579961
|
|
|190
|156426
|
|