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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:34

  candidat написав:В тарифе Персональный написано, что исходящий р2р не тарифицируется. Но у меня что-то бесплатно получается только тянуть сервисом другого банка. А за толкать сразу хочет комиссию. Если толкаешь, то это, что ли, уже не тарифы карты, а р2р-сервиса Альянса? Или почему комиссия за исходящий р2р не прописана в тарифе Персональный?

Тому що
Проведення Р2Р переказів через компаніюEasyPay згідно тарифів EasyPay
Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" на проведення операцій у Мобільному банкінгу для фізичних осіб (приватних клієнтів
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 02:13

Re: Банк Альянс

Круто ставки порізали
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:07

  wolt450 написав:Круто ставки порізали
та да :(

...як Січ перед самим-самим ахтунгом...
flysoulfly
 
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