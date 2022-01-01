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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:34

  candidat написав:В тарифе Персональный написано, что исходящий р2р не тарифицируется. Но у меня что-то бесплатно получается только тянуть сервисом другого банка. А за толкать сразу хочет комиссию. Если толкаешь, то это, что ли, уже не тарифы карты, а р2р-сервиса Альянса? Или почему комиссия за исходящий р2р не прописана в тарифе Персональный?

Тому що
Проведення Р2Р переказів через компаніюEasyPay згідно тарифів EasyPay
Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" на проведення операцій у Мобільному банкінгу для фізичних осіб (приватних клієнтів
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 02:13

Re: Банк Альянс

Круто ставки порізали
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:07

  wolt450 написав:Круто ставки порізали
та да :(

...як Січ перед самим-самим ахтунгом...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:54

жадины... криворукие:
теперь здесь минимальный срок депозита с пополнением даже не 2 мес., как обещает приложение в парвом шаге алгоритма выбора нового депо, - а 3 мес. как дайот открыть на самом деле
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:57

  flysoulfly написав:жадины... криворукие:
теперь здесь минимальный срок депозита с пополнением даже не 2 мес., как обещает приложение в парвом шаге алгоритма выбора нового депо, - а 3 мес. как дайот открыть на самом деле

Та неее, с такими манцами похоже нуна тикать с банки то
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:59

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:жадины... криворукие:
теперь здесь минимальный срок депозита с пополнением даже не 2 мес., как обещает приложение в парвом шаге алгоритма выбора нового депо, - а 3 мес. как дайот открыть на самом деле

Та неее, с такими манцами похоже нуна тикать с банки то
не, ну чо прям тикать - уходить, да, но с достоинством :)
...только куда ??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:03

так а що трапилось
банк віддав рефін, фізики налили по самі не хочу і вирішув бикувати?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:05

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:...только куда ??

до ЛУмумби
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:22

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:...только куда ??

до ЛУмумби
ха! - а это не именно теми подзажатыми в ЛуПумбе деньгами вкладчиков по-партнерски корешу и помогли? шоб все думали, мол его
  greenozon написав:банк віддав рефін, фізики налили по самі не хочу
- мож подавляющее большинство этих "физиков" все с трудоустройством в скм/дтэк-ах :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:22

  wolt450 написав:Круто ставки порізали

И Антистресс убрали
vollena71
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