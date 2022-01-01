|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:34
candidat написав:
В тарифе Персональный написано, что исходящий р2р не тарифицируется. Но у меня что-то бесплатно получается только тянуть сервисом другого банка. А за толкать сразу хочет комиссию. Если толкаешь, то это, что ли, уже не тарифы карты, а р2р-сервиса Альянса? Или почему комиссия за исходящий р2р не прописана в тарифе Персональный?
Тому що
Проведення Р2Р переказів через компаніюEasyPay згідно тарифів EasyPay
Тарифи АТ "БАНК АЛЬЯНС" на проведення операцій у Мобільному банкінгу для фізичних осіб (приватних клієнтів
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лис, 2022 02:13
Круто ставки порізали
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3701
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:07
wolt450 написав:
Круто ставки порізали
та да
...як Січ перед самим-самим ахтунгом...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:54
жадины... криворукие:
теперь здесь минимальный срок депозита с пополнением даже не 2 мес., как обещает приложение в парвом шаге алгоритма выбора нового депо, - а 3 мес. как дайот открыть на самом деле
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:57
flysoulfly написав:
жадины... криворукие:
теперь здесь минимальный срок депозита с пополнением
даже не 2 мес., как обещает приложение в парвом шаге алгоритма выбора нового депо, - а 3 мес. как дайот открыть на самом деле
Та неее, с такими манцами похоже нуна тикать с банки то
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3350
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:59
Amethyst написав: flysoulfly написав:
жадины... криворукие:
теперь здесь минимальный срок депозита с пополнением
даже не 2 мес., как обещает приложение в парвом шаге алгоритма выбора нового депо, - а 3 мес. как дайот открыть на самом деле
Та неее, с такими манцами похоже нуна тикать с банки то
не, ну чо прям тикать - уходить, да, но с достоинством
...только куда ??
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:03
так а що трапилось
банк віддав рефін, фізики налили по самі не хочу і вирішув бикувати?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14397
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:05
flysoulfly написав:
...только куда ??
до ЛУмумби
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3350
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:22
Amethyst написав: flysoulfly написав:
...только куда ??
до ЛУмумби
ха! - а это не именно теми подзажатыми в ЛуПумбе деньгами вкладчиков по-партнерски корешу и помогли? шоб все думали, мол его
greenozon написав:
банк віддав рефін, фізики налили по самі не хочу
- мож подавляющее большинство этих "физиков" все с трудоустройством в скм/дтэк-ах
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:22
wolt450 написав:
Круто ставки порізали
И Антистресс убрали
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|107
|174345
|
|
|81
|92703
|
|
|5459
|2243483
|
|