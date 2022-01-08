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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:51
Вот самки собак, как срезали ставки. Сосис вполне соответствует своей фамилии.
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Порт
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:55
Порт чего ныть. Делаем ноги.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:58
vitaliian написав:Порт
чего ныть. Делаем ноги.
Придет время, сделаем.
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Порт
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-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 65 раз.
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