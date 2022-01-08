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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:51

Вот самки собак, как срезали ставки. Сосис вполне соответствует своей фамилии.
Порт
 
Повідомлень: 942
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:55

Порт чего ныть. Делаем ноги.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2939 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:58

  vitaliian написав:Порт чего ныть. Делаем ноги.

Придет время, сделаем.
Порт
 
Повідомлень: 942
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39404142
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