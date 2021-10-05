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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:51

Вот самки собак, как срезали ставки. Сосис вполне соответствует своей фамилии.
Порт
 
Повідомлень: 942
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:55

Порт чего ныть. Делаем ноги.
vitaliian
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Повідомлень: 15008
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:58

  vitaliian написав:Порт чего ныть. Делаем ноги.

Придет время, сделаем.
Порт
 
Повідомлень: 942
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:44

Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
emeta
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Повідомлень: 1982
З нами з: 19.03.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:02

  emeta написав:Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?

Телефонували. Якщо вам не зателефонують - спробуйте самi за пару днiв до завершення депо. Адже у отриманнi власних грошей зацiкавленi перш за усе саме ви. Телефонувати треба безпосередньо у вiддiлення - замовлення готiвковою валюти роблять саме вони - гарячка тут не помiчник. Я телефонував на мiськi телефони, що вказанi на сайтi банку - причому i у вiддiлення мого мiста i у вiддiлення на Захiднiй (так було треба) - в обох випадках усе що треба вiддiлення замовили i все вдалось отримати вчасно
Alien
 
Повідомлень: 865
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 200 раз.
 
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  #<1 ... 39404142
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