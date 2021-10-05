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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:51
Вот самки собак, как срезали ставки. Сосис вполне соответствует своей фамилии.
Додано: Чет 17 лис, 2022 18:44
Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:02
Телефонували. Якщо вам не зателефонують - спробуйте самi за пару днiв до завершення депо. Адже у отриманнi власних грошей зацiкавленi перш за усе саме ви. Телефонувати треба безпосередньо у вiддiлення - замовлення готiвковою валюти роблять саме вони - гарячка тут не помiчник. Я телефонував на мiськi телефони, що вказанi на сайтi банку - причому i у вiддiлення мого мiста i у вiддiлення на Захiднiй (так було треба) - в обох випадках усе що треба вiддiлення замовили i все вдалось отримати вчасно
Додано: Чет 17 лис, 2022 20:26
Re: Банк Альянс
Хто відкривав тут конвертаційні, який алгоритм якщо я не клієнт банку? Які картки/пакети відкривати і чи є щомісячна плата за обслуговування? На перед вдячний за рекомендації
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