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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:51
Вот самки собак, как срезали ставки. Сосис вполне соответствует своей фамилии.
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Порт
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:55
Порт чего ныть. Делаем ноги.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:58
vitaliian написав:Порт
чего ныть. Делаем ноги.
Придет время, сделаем.
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Порт
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Додано: Чет 17 лис, 2022 18:44
Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
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emeta
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:02
emeta написав:
Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
Телефонували. Якщо вам не зателефонують - спробуйте самi за пару днiв до завершення депо. Адже у отриманнi власних грошей зацiкавленi перш за усе саме ви. Телефонувати треба безпосередньо у вiддiлення - замовлення готiвковою валюти роблять саме вони - гарячка тут не помiчник. Я телефонував на мiськi телефони, що вказанi на сайтi банку - причому i у вiддiлення мого мiста i у вiддiлення на Захiднiй (так було треба) - в обох випадках усе що треба вiддiлення замовили i все вдалось отримати вчасно
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Alien
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:26
Хто відкривав тут конвертаційні, який алгоритм якщо я не клієнт банку? Які картки/пакети відкривати і чи є щомісячна плата за обслуговування? На перед вдячний за рекомендації
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:21
emeta написав:
Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
СМС приходят
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vitaliian
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:29
vitaliian написав: emeta написав:
Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
СМС приходят
За сутки?
Как назло депо заканчивается в субботу (
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emeta
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Додано: Чет 17 лис, 2022 23:03
emeta написав: vitaliian написав: emeta написав:
Перед окончанием депо звонят?
Заказывать средства нужно на горячке в рамках до 100 тыс или сами резервируют если срок депо заканчивается?
СМС приходят
За сутки?
Как назло депо заканчивается в субботу (
Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
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Amethyst
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Додано: Чет 17 лис, 2022 23:37
Amethyst написав: emeta написав: vitaliian написав:
За сутки?
Как назло депо заканчивается в субботу (
Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
Не пришла
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emeta
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