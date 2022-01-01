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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 23:42
Amethyst написав:
Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:03
vitaliian написав: Amethyst написав:
Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до
Мне регулярно приходит за 2 рабочих дня до окончания. Это крайний срок отмены пролонгации в ИБ.
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Amethyst
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