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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:42

  Amethyst написав:Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до
vitaliian
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Повідомлень: 15013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:03

  vitaliian написав:
  Amethyst написав:Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до

Мне регулярно приходит за 2 рабочих дня до окончания. Это крайний срок отмены пролонгации в ИБ.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 05.05.21
Подякував: 211 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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  #<1 ... 40414243
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