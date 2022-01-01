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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:42

  Amethyst написав:Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до
vitaliian
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Повідомлень: 15013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:03

  vitaliian написав:
  Amethyst написав:Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до

Мне регулярно приходит за 2 рабочих дня до окончания. Это крайний срок отмены пролонгации в ИБ.
Amethyst
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Повідомлень: 3364
З нами з: 05.05.21
Подякував: 211 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:33

  Sain_повернувся написав:Хто відкривав тут конвертаційні, який алгоритм якщо я не клієнт банку? Які картки/пакети відкривати і чи є щомісячна плата за обслуговування? На перед вдячний за рекомендації

Нужно открыть счета в гривне и валюте.
Открытие - платно (50 или 100 грн вроде), обслуживание - бесплатно.
Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней). Тогда это будет бесплатно. Через недельку просто забрать деньги.
Под эти депо открываются текущие счета, которые можно использовать для конвертдепо
mustbe
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Повідомлень: 6552
З нами з: 27.12.17
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:10

  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней)
так теперь нет такого срока, не?
flysoulfly
 
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