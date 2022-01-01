мне несколько раз пришла за пару дней до
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 23:42
Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:03
Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:33
Нужно открыть счета в гривне и валюте.
Открытие - платно (50 или 100 грн вроде), обслуживание - бесплатно.
Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней). Тогда это будет бесплатно. Через недельку просто забрать деньги.
Под эти депо открываются текущие счета, которые можно использовать для конвертдепо
Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:10
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