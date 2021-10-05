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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:42

  Amethyst написав:Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:03

  vitaliian написав:
  Amethyst написав:Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо
мне несколько раз пришла за пару дней до

Мне регулярно приходит за 2 рабочих дня до окончания. Это крайний срок отмены пролонгации в ИБ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:33

  Sain_повернувся написав:Хто відкривав тут конвертаційні, який алгоритм якщо я не клієнт банку? Які картки/пакети відкривати і чи є щомісячна плата за обслуговування? На перед вдячний за рекомендації

Нужно открыть счета в гривне и валюте.
Открытие - платно (50 или 100 грн вроде), обслуживание - бесплатно.
Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней). Тогда это будет бесплатно. Через недельку просто забрать деньги.
Под эти депо открываются текущие счета, которые можно использовать для конвертдепо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:10

  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней) :?: :?: :?:
нет такого срока.
минимум 1 месяц
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:00

  mustbe написав:
  Sain_повернувся написав:Хто відкривав тут конвертаційні, який алгоритм якщо я не клієнт банку? Які картки/пакети відкривати і чи є щомісячна плата за обслуговування? На перед вдячний за рекомендації

Нужно открыть счета в гривне и валюте.
Открытие - платно (50 или 100 грн вроде), обслуживание - бесплатно.
Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней). Тогда это будет бесплатно. Через недельку просто забрать деньги.
Под эти депо открываются текущие счета, которые можно использовать для конвертдепо

Дуже дякую за інфу. Думав можливо можна відкрити якийсь пакет, на нього сепнути і з нього конвертаційний. Але по ідеї ні(
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:15

Re: Банк Альянс

emeta написав:
  Amethyst написав:
  emeta написав:[quote="5508720:vitaliian"]

За сутки?
Как назло депо заканчивается в субботу (

Значит вчера вам пришла СМС-ка об окончании депо


Не пришла[/quote]Вона не кожного разу приходить
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 14:03

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней) :?: :?: :?:
нет такого срока.
минимум 1 месяц

Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )

Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:37

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней) :?: :?: :?:
нет такого срока.
минимум 1 месяц

Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )

Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )

Тобто відкривається депозит вільний у відділенні, потім розривається, на рахунок сепом закидуються гривні і з цього рахунка конвертаційний?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:36

нынче на конвертационный записываться за неделю не нужно как это было в октябре?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:39

  Sain_повернувся написав:на рахунок сепом закидуються гривні і з цього рахунка конвертаційний?

Да, или сэпом или налом в кассу.
В отделение то всё равно придётся идти, онлайна тут нет
mustbe
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