RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:07

  emeta написав:нынче на конвертационный записываться за неделю не нужно как это было в октябре?

Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
Alien
 
Повідомлень: 873
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, mihasik і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 89, 90, 91
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
900 689642
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:52
Искатель
Райффайзен Банк 1 ... 61, 62, 63
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
623 569655
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 12:48
Alien
Банк Глобус 1 ... 21, 22, 23
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
224 226836
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 11:17
ringM57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (731)
18.11.2022 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.