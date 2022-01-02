RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:07

  emeta написав:нынче на конвертационный записываться за неделю не нужно как это было в октябре?

Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
Alien
 
Повідомлень: 876
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28

  mustbe написав:Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )

Мне открывали бесплатно. И не только здесь
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59

  Alien написав:тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"

Откуда у них деньги?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 42, 43, 44
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
435 313639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лис, 2022 18:34
BBC
Райффайзен Банк 1 ... 61, 62, 63
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
624 570086
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лис, 2022 18:20
Ромасик
ОТП БАНК 1 ... 25, 26, 27
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
265 156723
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лис, 2022 13:11
Alex Y

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1052)
19.11.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.