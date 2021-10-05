Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:07
Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28
Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:10
Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
Додано: Сер 23 лис, 2022 12:33
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