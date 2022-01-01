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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:07
emeta написав:
нынче на конвертационный записываться за неделю не нужно как это было в октябре?
Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
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Alien
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Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28
mustbe написав:
Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )
Мне открывали бесплатно. И не только здесь
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Ромасик
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Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59
Alien написав:
тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
Откуда у них деньги?
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Ромасик
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:10
Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:25
Некоторого, кажется, сплошной туман.
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Порт
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:33
Порт написав:
Некоторого, кажется, сплошной туман.
-прям щас предоставить как в классическом фильме у Папанова: "опись, прО
токол, отпечатки пальцев" ?
в отделении никто, даже нач, не знают точных подробностей.
сами ждут 24.11.
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 лис, 2022 14:51
Підкажіть, може хтось користується послугою банка з торівлі на forex? Які відгуки?
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lesnik84
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:13
flysoulfly написав:
Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес.
закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока
позже) - будут добавлять бонус 3,5%
к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
в доларах, сподіваюся?
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ScaryBee
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:54
ScaryBee написав: flysoulfly написав:
Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес.
закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока
позже) - будут добавлять бонус 3,5%
к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
в доларах, сподіваюся?
maybe... £ ! All Ladies Do It ©
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flysoulfly
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