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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:07

  emeta написав:нынче на конвертационный записываться за неделю не нужно как это было в октябре?

Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:28

  mustbe написав:Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )

Мне открывали бесплатно. И не только здесь
Ромасик
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Повідомлень: 5418
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Подякував: 1303 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:59

  Alien написав:тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"

Откуда у них деньги?
Ромасик
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Повідомлень: 5418
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Подякували: 772 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:10

Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:25

Некоторого, кажется, сплошной туман.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:33

  Порт написав:Некоторого, кажется, сплошной туман.
-прям щас предоставить как в классическом фильме у Папанова: "опись, прОтокол, отпечатки пальцев" ? :)

в отделении никто, даже нач, не знают точных подробностей.
сами ждут 24.11.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1131
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 14:51

Підкажіть, може хтось користується послугою банка з торівлі на forex? Які відгуки?
lesnik84
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:13

  flysoulfly написав:Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)

в доларах, сподіваюся?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:54

  ScaryBee написав:
  flysoulfly написав:Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:
с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.
только в отделении! нихт онлайн
сумма должна быть от 25000грн.(кажется)

в доларах, сподіваюся?
maybe... £ ! All Ladies Do It ©
flysoulfly
 
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