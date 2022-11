Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:54

ScaryBee написав: flysoulfly написав: Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть:

с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления.

только в отделении! нихт онлайн

в доларах, сподіваюся? в доларах, сподіваюся?

