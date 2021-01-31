emeta написав:нынче на конвертационный записываться за неделю не нужно как это было в октябре?
Мені на схоже питання у відділенні відповіли так: "протягом місяця взагалі без проблем - приходьте хоч до 16 години - усе оформимо - тільки прошу не приходьте з 1 по 3 число місяця - у ці дні зазвичай великий наплив бажаючих"
Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть: с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления. только в отделении! нихт онлайн сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
flysoulfly написав:Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть: с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления. только в отделении! нихт онлайн сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
flysoulfly написав:Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть: с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления. только в отделении! нихт онлайн сумма должна быть от 25000грн.(кажется)
flysoulfly написав:Корявенько изложу "инсайд": точный срок начала акции забыл, но суть: с 24.11.(кажется) при переоформлении на 3 мес. или 6 мес. закончившегося депо (причем, не важно день-в-день - т.е. можно в течение некоторого срока позже) - будут добавлять бонус 3,5% к депоставке банка по будущему депо на момент переоформления. только в отделении! нихт онлайн сумма должна быть от 25000грн.(кажется)