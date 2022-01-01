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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:57
flysoulfly написав:
Итого по факту... - мне предпочтительнее Аккорд с их "Новыми"
Почему? Например на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
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Hennady
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:55
Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
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mihasik
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:59
Hennady написав:
на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
Це тільки у відділенні,чи можна дістанційно?
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novichok
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:09
Hennady написав: flysoulfly написав:
Итого по факту... - мне предпочтительнее Аккорд с их "Новыми"
Почему? Например на полгода
тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
кагбэ да, но полгода - имхо сейчас слишком дальний горизонт для планов. Особенно гривнедепозитных.
Пока только до 3 мес.
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:10
novichok написав: Hennady написав:
на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
Це тільки у відділенні,чи можна дістанційно?
Альянс - только в отд. Это такая акция, разовая до конца декабря.
Акко - и так и так. Всегда.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 30 лис, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14
mihasik написав:
Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
смс автоматом приходят,
а наличие в кассе конкретного отделения - я б поинтересовался именно в этом отделениии про сумму и время работы в конкретный день.
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flysoulfly
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