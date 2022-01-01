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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:57

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:Итого по факту... - мне предпочтительнее Аккорд с их "Новыми"

Почему? Например на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:55

Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:59

  Hennady написав: на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.

Це тільки у відділенні,чи можна дістанційно?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:09

  Hennady написав:
  flysoulfly написав:Итого по факту... - мне предпочтительнее Аккорд с их "Новыми"

Почему? Например на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
кагбэ да, но полгода - имхо сейчас слишком дальний горизонт для планов. Особенно гривнедепозитных.

Пока только до 3 мес.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:10

  novichok написав:
  Hennady написав: на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.

Це тільки у відділенні,чи можна дістанційно?
Альянс - только в отд. Это такая акция, разовая до конца декабря.
Акко - и так и так. Всегда.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 лис, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14

  mihasik написав:Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
смс автоматом приходят,
а наличие в кассе конкретного отделения - я б поинтересовался именно в этом отделениии про сумму и время работы в конкретный день.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:10

Всем привет. Подскажите, как вывести отсюда по сроку депо (300к) без комиса? При оформлении выдали копилку, по условиям там вход р2р без комиссии, а вот выход платный... Может ещё карту нужно оформить? Спасибо.
логан1919
 
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