Почему? Например на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:57
Re: Банк Альянс
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:55
Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
Додано: Сер 30 лис, 2022 14:59
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:09
кагбэ да, но полгода - имхо сейчас слишком дальний горизонт для планов. Особенно гривнедепозитных.
Пока только до 3 мес.
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:10
Альянс - только в отд. Это такая акция, разовая до конца декабря.
Акко - и так и так. Всегда.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 лис, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:10
Всем привет. Подскажите, как вывести отсюда по сроку депо (300к) без комиса? При оформлении выдали копилку, по условиям там вход р2р без комиссии, а вот выход платный... Может ещё карту нужно оформить? Спасибо.
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:35
да, еще карту: тариф "Персональный" (странно , что к депо выдали не ее, а "Скарбничку" ).
Карта только в отделении, но сразу. Но они ее вроде перестали оформлять "просто так", а только под 3-мес.депозит на 5000грн. (мож в разных отделениях будут другие бзики) .
С той карты чужим! p2p можно без комиссии стянуть (за 1 операцию 25000 вроде ...мож и больше, зависит от "тянучки") .
Лимит суточный и кол-во операций в приложении можно поднять - на сколько даст сейчас.
Додано: Сер 30 лис, 2022 21:50
Додано: Сер 30 лис, 2022 22:24
тут це offtop, тільки ж нагадаю важливу умову! :
в Акорді треба, щоб ці депогроші були "новими"для їх банка взагалі. Тобто, якщо за останні декілька місяців у клієнта були зняття/списання коштів (у будь-якій валюті) - Акордбанк перед відкриттям депо "Нові гроші" потребує, щоб спочатку клієнт відкрив абиякі строкові депо у любих валютах (депо"Вільні кошти" або ж кошти на картрахунках (у любих валютах) - не задовольняють!) на загальну суму "еквівалента" тих коштів , що клієнт нещодавно "вівів" з банку.
Цей еквівалент не константа, й з часом (ніби за 3 місяці) поступово зменьшується до нуля.
Точну цифру "еквіваленту на поточну секунду" можна взнати в менеджера, або ж під час онлайн спроби відкрити депо "Нові Гроші" на мінімальну суму 500грн. Це перше депо або відкриється - тоді можна заводити й вже ту велику суму(саме на яку бажано відкрити) й відкривати друге депо "Нові Гроші". Або не відкриється - буде напис типу: " для відкриття "Нові гроші" потрібно спочатку відкрити інший депо на суму еквівалента ххххххх,хх грн " - Тоді далі дієте на свій розсуд.
Якщо на часі знімати, наприклад, чергове конвертдепо, й заплануєте відкривати гривнєві"Нові гроші" - оптимальніше "Нові" відкрити до зняття абияких"старих".
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