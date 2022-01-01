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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 4.5 5 2
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0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:57

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:Итого по факту... - мне предпочтительнее Аккорд с их "Новыми"

Почему? Например на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:55

Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:59

  Hennady написав: на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.

Це тільки у відділенні,чи можна дістанційно?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:09

  Hennady написав:
  flysoulfly написав:Итого по факту... - мне предпочтительнее Аккорд с их "Новыми"

Почему? Например на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.
кагбэ да, но полгода - имхо сейчас слишком дальний горизонт для планов. Особенно гривнедепозитных.

Пока только до 3 мес.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:10

  novichok написав:
  Hennady написав: на полгода тут 18%, причем 3,5% выдадут сразу и Вы можете их снова "положить" под %, т.е. по факту будет еще больше общий %. А в Аккорде 17%.

Це тільки у відділенні,чи можна дістанційно?
Альянс - только в отд. Это такая акция, разовая до конца декабря.
Акко - и так и так. Всегда.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 лис, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:14

  mihasik написав:Пришла смска об окончании депо, приходите забирайте.
Что даже бронировать не надо?
смс автоматом приходят,
а наличие в кассе конкретного отделения - я б поинтересовался именно в этом отделениии про сумму и время работы в конкретный день.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:10

Всем привет. Подскажите, как вывести отсюда по сроку депо (300к) без комиса? При оформлении выдали копилку, по условиям там вход р2р без комиссии, а вот выход платный... Может ещё карту нужно оформить? Спасибо.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:35

  логан1919 написав:Всем привет. Подскажите, как вывести отсюда по сроку депо (300к) без комиса? При оформлении выдали копилку, по условиям там вход р2р без комиссии, а вот выход платный... Может ещё карту нужно оформить? Спасибо.
да, еще карту: тариф "Персональный" (странно , что к депо выдали не ее, а "Скарбничку" :shock: ).
Карта только в отделении, но сразу. Но они ее вроде перестали оформлять "просто так", а только под 3-мес.депозит на 5000грн. (мож в разных отделениях будут другие бзики) .
С той карты чужим! p2p можно без комиссии стянуть (за 1 операцию 25000 вроде ...мож и больше, зависит от "тянучки") .
Лимит суточный и кол-во операций в приложении можно поднять - на сколько даст сейчас.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:50

  flysoulfly написав:Альянс - только в отд. Это такая акция, разовая до конца декабря.

Якщо відділення, тоді дійсно краще Акорд, враховуючи сьогоднішні реалії. ІМХО
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:24

  novichok написав:
  flysoulfly написав:Альянс - только в отд. Это такая акция, разовая до конца декабря.

Якщо відділення, тоді дійсно краще Акорд, враховуючи сьогоднішні реалії. ІМХО
тут це offtop, тільки ж нагадаю важливу умову! :
в Акорді треба, щоб ці депогроші були "новими"для їх банка взагалі. Тобто, якщо за останні декілька місяців у клієнта були зняття/списання коштів (у будь-якій валюті) - Акордбанк перед відкриттям депо "Нові гроші" потребує, щоб спочатку клієнт відкрив абиякі строкові депо у любих валютах (депо"Вільні кошти" або ж кошти на картрахунках (у любих валютах) - не задовольняють!) на загальну суму "еквівалента" тих коштів , що клієнт нещодавно "вівів" з банку.
Цей еквівалент не константа, й з часом (ніби за 3 місяці) поступово зменьшується до нуля.
Точну цифру "еквіваленту на поточну секунду" можна взнати в менеджера, або ж під час онлайн спроби відкрити депо "Нові Гроші" на мінімальну суму 500грн. Це перше депо або відкриється - тоді можна заводити й вже ту велику суму(саме на яку бажано відкрити) й відкривати друге депо "Нові Гроші". Або не відкриється - буде напис типу: " для відкриття "Нові гроші" потрібно спочатку відкрити інший депо на суму еквівалента ххххххх,хх грн " - Тоді далі дієте на свій розсуд.

Якщо на часі знімати, наприклад, чергове конвертдепо, й заплануєте відкривати гривнєві"Нові гроші" - оптимальніше "Нові" відкрити до зняття абияких"старих".
flysoulfly
 
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