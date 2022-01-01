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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:36

приложение не открывается :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 13.01.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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