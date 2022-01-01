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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Банк Альянс 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:01

  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:39

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней) :?: :?: :?:
нет такого срока.
минимум 1 месяц

Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )

Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )

Хтось пробував цей варіант на практиці? Згідно з умовами мін. суму можна зняти лише за місяць, але про мін. строк договлру ніби дійсно нічого не пишуть. Ці Вільні можна закрити у ІБ?
klug
 
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  #<1 ... 44454647
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