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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 12:01
Иришка25 написав:
Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті
і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:39
mustbe написав: flysoulfly написав:
нет такого срока.
минимум 1 месяц
Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )
Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )
Хтось пробував цей варіант на практиці? Згідно з умовами мін. суму можна зняти лише за місяць, але про мін. строк договлру ніби дійсно нічого не пишуть. Ці Вільні можна закрити у ІБ?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:20
Sain_повернувся написав: Иришка25 написав:
Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті
і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
Тут периодически спящие либо новосозданные аккаунты делают бессмысленные хвалебные вбросы о великолепном банке и потом вновь засыпают.
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