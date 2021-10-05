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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:01

  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:39

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней) :?: :?: :?:
нет такого срока.
минимум 1 месяц

Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )

Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )

Хтось пробував цей варіант на практиці? Згідно з умовами мін. суму можна зняти лише за місяць, але про мін. строк договлру ніби дійсно нічого не пишуть. Ці Вільні можна закрити у ІБ?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:20

  Sain_повернувся написав:
  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?

Тут периодически спящие либо новосозданные аккаунты делают бессмысленные хвалебные вбросы о великолепном банке и потом вновь засыпают.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:27

Re: Банк Альянс

а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:36

  cohan написав:а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (

1,5% річних від гривневого еквіваленту вкладу. Останнього разу 301 грн. з копійками виходило по тримісячному депо
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:28

  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

Дивне бажання. Через телефон і в браузері можна. І на комп'ютері зручніше дивитися, великий екран.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:28

в Днепре в отделение не пробиться
с утра три тривоги, в обед выключают электричество и приходите завтра.
Генератора нет
на сайте отделение в списке дежурных (что означает дежурное для них непонятно) и даже среди десяти отделений, которые якобы готовы работать в случае полного блекаута
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:03

  cohan написав:а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (

У них на Вайбер приходит отчёт по каждой операции. Если есть Вайбер посмотрите
vitaliian
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