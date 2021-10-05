RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:01

  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 13.10.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:39

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Если не хочется платить за открытие счетов - можно открыть два депо на мин.сумму на мин.срок (7 дней) :?: :?: :?:
нет такого срока.
минимум 1 месяц

Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )

Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )

Хтось пробував цей варіант на практиці? Згідно з умовами мін. суму можна зняти лише за місяць, але про мін. строк договлру ніби дійсно нічого не пишуть. Ці Вільні можна закрити у ІБ?
klug
 
Повідомлень: 7859
З нами з: 18.08.14
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:20

  Sain_повернувся написав:
  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?

Тут периодически спящие либо новосозданные аккаунты делают бессмысленные хвалебные вбросы о великолепном банке и потом вновь засыпают.
Порт
 
Повідомлень: 954
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:27

Re: Банк Альянс

а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:36

  cohan написав:а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (

1,5% річних від гривневого еквіваленту вкладу. Останнього разу 301 грн. з копійками виходило по тримісячному депо
Alien
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:28

  Иришка25 написав:Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті

Дивне бажання. Через телефон і в браузері можна. І на комп'ютері зручніше дивитися, великий екран.
AndriyQ
 
Повідомлень: 70
З нами з: 04.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:28

в Днепре в отделение не пробиться
с утра три тривоги, в обед выключают электричество и приходите завтра.
Генератора нет
на сайте отделение в списке дежурных (что означает дежурное для них непонятно) и даже среди десяти отделений, которые якобы готовы работать в случае полного блекаута
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:03

  cohan написав:а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (

У них на Вайбер приходит отчёт по каждой операции. Если есть Вайбер посмотрите
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16150
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2084 раз.
Подякували: 2962 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:47

Без візиту до відділення тут якось можна змінити рахунок на який впаде депо?
klug
 
Повідомлень: 7859
З нами з: 18.08.14
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:36

  klug написав:Без візиту до відділення тут якось можна змінити рахунок на який впаде депо?


сумніваюсь
тут якесь дубове ПЗ і я таких опцій ніде не бачив

хіба по телефону спробуйте (сумнівно, але поцікавитись варто)
можливо завтра буду в відділенні, запитаюсь в жіночок
greenozon
 
Повідомлень: 14560
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 73, 74, 75
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
747 654670
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 22:26
ScaryBee
Банк Власний Рахунок 1 ... 94, 95, 96
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
955 729578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 18:56
klug
А-Банк 1 ... 63, 64, 65
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
643 620365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 17:37
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (470)
09.01.2023 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.