|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 12:01
Иришка25 написав:
Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті
і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 13:39
mustbe написав: flysoulfly написав:
нет такого срока.
минимум 1 месяц
Раньше - были.
А сейчас можно открыть Свободный, с правом досрочного расторжения.
И разорвать его хоть на следующий день )
Как по мне - платить за открытие счетов/карт - это моветон )
Хтось пробував цей варіант на практиці? Згідно з умовами мін. суму можна зняти лише за місяць, але про мін. строк договлру ніби дійсно нічого не пишуть. Ці Вільні можна закрити у ІБ?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7859
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 27 гру, 2022 14:20
Sain_повернувся написав: Иришка25 написав:
Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті
і? вони випустили якийсь новий додаток з функціоналом якого не було раніше, чи який сенс вашого повідомлення?
Тут периодически спящие либо новосозданные аккаунты делают бессмысленные хвалебные вбросы о великолепном банке и потом вновь засыпают.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 954
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 23:27
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4950
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 23:36
cohan написав:
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
1,5% річних від гривневого еквіваленту вкладу. Останнього разу 301 грн. з копійками виходило по тримісячному депо
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:28
Иришка25 написав:
Встановила мобільний додаток - нарешті можна користуватися усіма послугами через телефон, а не на сайті
Дивне бажання. Через телефон і в браузері можна. І на комп'ютері зручніше дивитися, великий екран.
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:28
в Днепре в отделение не пробиться
с утра три тривоги, в обед выключают электричество и приходите завтра.
Генератора нет
на сайте отделение в списке дежурных (что означает дежурное для них непонятно) и даже среди десяти отделений, которые якобы готовы работать в случае полного блекаута
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2125
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 січ, 2023 19:03
cohan написав:
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
У них на Вайбер приходит отчёт по каждой операции. Если есть Вайбер посмотрите
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2084 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:47
Без візиту до відділення тут якось можна змінити рахунок на який впаде депо?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7859
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 09 січ, 2023 23:36
klug написав:
Без візиту до відділення тут якось можна змінити рахунок на який впаде депо?
сумніваюсь
тут якесь дубове ПЗ і я таких опцій ніде не бачив
хіба по телефону спробуйте (сумнівно, але поцікавитись варто)
можливо завтра буду в відділенні, запитаюсь в жіночок
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14560
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 1359 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|747
|654670
|
|
|955
|729578
|
Пон 09 січ, 2023 18:56
klug
|
|643
|620365
|
Пон 09 січ, 2023 17:37
klug
|