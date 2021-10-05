А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний картковий персональний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:45
А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний картковий персональний
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:53
Краще писати заяву про зарахування одразу на картку. Бо при перерахуванні з поточного на картковий буде коміс 0,5%. Втім якщо кошти вже на поточному і їх треба зняти а йти у відділення знімати готівкою не варіант, то звичайно краще втратити 0,5% та вивести через картку
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