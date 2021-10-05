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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:45

  cohan написав:а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (


А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний :arrow: картковий персональний
emeta
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Повідомлень: 2146
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:53

  emeta написав:
  cohan написав:а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?

вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (


А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний :arrow: картковий персональний

Краще писати заяву про зарахування одразу на картку. Бо при перерахуванні з поточного на картковий буде коміс 0,5%. Втім якщо кошти вже на поточному і їх треба зняти а йти у відділення знімати готівкою не варіант, то звичайно краще втратити 0,5% та вивести через картку
Alien
 
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  #<1 ... 45464748
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