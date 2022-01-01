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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:45
cohan написав:
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:53
emeta написав: cohan написав:
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний
картковий персональний
Краще писати заяву про зарахування одразу на картку. Бо при перерахуванні з поточного на картковий буде коміс 0,5%. Втім якщо кошти вже на поточному і їх треба зняти а йти у відділення знімати готівкою не варіант, то звичайно краще втратити 0,5% та вивести через картку
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Додано: Суб 14 січ, 2023 11:37
Скажите, конвертационные в Киеве пока нормально возвращают?
Если уже открывал и все счета есть, то достаточно безналом пополнить не карточный 2620 исходя из курса 36.91 и прийти в отделение для открытия?
Или есть комиссия?
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Додано: Суб 14 січ, 2023 11:55
la9 есть комиссии на покупку валюты 0,3% и стоимость открытия валютного счёта (если такого у вас нет) около 50 грн. Но некоторым типа меня его открыли бесплатно (у них так можно если счёт открывается под депозит). Крч даже на 3куе эти цифры копейки, не более 200 грн, которые тут же вернутся бонусными 1,5% на гривневую карту.. как вы пополните счёт банку неважно, депозит открывают только в отделении.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 19:47
la9 написав:
Скажите, конвертационные в Киеве пока нормально возвращают?
Если уже открывал и все счета есть, то достаточно безналом пополнить не карточный 2620 исходя из курса 36.91 и прийти в отделение для открытия?
Или есть комиссия?
На холеру поповнювати картковий і потім шукати комісії, якщо у вас уже є відкритий поточний 2620 з якого відділення буде робити обмін? Усі дані, необхідні для відкриття є у таблиці mustbe
: курс, комісія, максимальна сума поповнення та обміну і навіть профіт. Невже не простіше там самому подивитися?
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Додано: Нед 15 січ, 2023 18:38
Alien написав: emeta написав: cohan написав:
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний
картковий персональний
Краще писати заяву про зарахування одразу на картку. Бо при перерахуванні з поточного на картковий буде коміс 0,5%. Втім якщо кошти вже на поточному і їх треба зняти а йти у відділення знімати готівкою не варіант, то звичайно краще втратити 0,5% та вивести через картку
Дякую
Ладно, тогда бонус поваляется до начала февраля, когда очередная котлета будет заноситься
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Додано: Нед 15 січ, 2023 22:29
emeta написав: cohan написав:
а сколько тут грн дают по акции за макс сумму конверт депо?
вижу на счете 300+ грн, теперь думаю - это я когда-то забыл вывести или бонус? выписки-то нет в приложении (
А как безболезненно выводить эти средства с текущего?
Перекинуть на карту в приложении, а дальше p2p наружу?
Альянс роздрібний
картковий персональний
докинуть до 5к и разместить антистресс, если он еще есть на 10 дней с возвратом на карту, оттуда - p2p
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Додано: Нед 15 січ, 2023 22:43
cohan написав:
докинуть до 5к и разместить антистресс, если он еще есть на 10 дней с возвратом на карту, оттуда - p2p
Прикрили антістрес
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Додано: Пон 16 січ, 2023 11:22
cohan написав:
оттуда - p2p
для п2п теж треба знати правильну картку, інакше влупить комісія
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