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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:10

В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
la9
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 02.07.09
Подякував: 453 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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  #<1 ... 46474849
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