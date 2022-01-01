В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:10
В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:46
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:17
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів). Комісія застосовується до неактивних рахунків
Плата утримується в останній робочий день місяця за поточний місяць. Плата стягується з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
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