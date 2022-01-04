В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:10
В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:46
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:17
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів). Комісія застосовується до неактивних рахунків
Плата утримується в останній робочий день місяця за поточний місяць. Плата стягується з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:43
Не повернення вчасно валютного депозиту
Можу комусь буде актально при відкритті нового депозиту на купівлю іноземної валюти за курсом НБУ.
Оформив "конвертаційний" депозит на купівлю іноземної валюти за курсом НБУ у жовтні 2022 року. За два дні у січні приходить SMS, що ваш депозит закінчується у х-го січня. Через день телефонує менеджер і каже, що не може завтра видати депозит готівкою. а тільки через х+1 день, бо валюти немає у відділенні і треба замовляти за 2 дні через оператора 0 (800) 602-222.
Мораль у інших банках для клієнта не має проблем з поверненням депозиту, у строк депозит повертається у валюті вкладу. Тут менеджер працює на затримку у видачі коштів на один день, навіщо?
Відділення у місті Дніпро. Менеджер Віка.
Додано: Чет 19 січ, 2023 11:10
Re: Банк Альянс
Это в банках на пленете Розовых Пони.
У всех известных банков свои заморочки с возвратами.
В Вашем случае +1 не самый худший вариант.
Ну и заказать же могли заранее если бы читали форум
Додано: Чет 19 січ, 2023 12:51
Додано: Чет 19 січ, 2023 12:58
Чому це так вочевидь? Коли у жовтні Запоріжжя мало не щодня обстрілювали та також знищили дев'ять поверхів на Зестафонській та п'ять поверхів у центрі на головному проспекті то лише в одному конкорду був певний період що не видавали валюту. Бо там у сусідній з відділенням будинок влучило і касирка звільнилась. Інші банки працювали як завжди. Тому не розумію чому прильот у Дніпрі міг так сильно вплинути на інші банки. Усі трагедії жахливі але ІМНО це не привід банкам не працювати
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:01
так, це не привід не працювати,
це констатація конкретної ситуації по конкретному місту.
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