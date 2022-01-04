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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:10

В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:46

  la9 написав:В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?


надо изучать тарифы, но вряд ли менее 3 месяцев неактивность
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:17

  la9 написав:В отделении сказали, что есть новые изменения к тарифам и есть комиссия по картам за неактивность и счёт может уйти в Минус!
Кто-то что-то знает по этому поводу?

Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів). Комісія застосовується до неактивних рахунків
Плата утримується в останній робочий день місяця за поточний місяць. Плата стягується з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:43

Не повернення вчасно валютного депозиту

Можу комусь буде актально при відкритті нового депозиту на купівлю іноземної валюти за курсом НБУ.
Оформив "конвертаційний" депозит на купівлю іноземної валюти за курсом НБУ у жовтні 2022 року. За два дні у січні приходить SMS, що ваш депозит закінчується у х-го січня. Через день телефонує менеджер і каже, що не може завтра видати депозит готівкою. а тільки через х+1 день, бо валюти немає у відділенні і треба замовляти за 2 дні через оператора 0 (800) 602-222.
Мораль у інших банках для клієнта не має проблем з поверненням депозиту, у строк депозит повертається у валюті вкладу. Тут менеджер працює на затримку у видачі коштів на один день, навіщо?
Відділення у місті Дніпро. Менеджер Віка.
klukva
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:10

Re: Банк Альянс

  klukva написав:інших банках для клієнта не має проблем з поверненням депозиту, у строк

Это в банках на пленете Розовых Пони.
У всех известных банков свои заморочки с возвратами.
В Вашем случае +1 не самый худший вариант.
треба замовляти за 2 дні через оператора 0 (800) 602-222

Ну и заказать же могли заранее если бы читали форум :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:51

  klukva написав:

Відділення у місті Дніпро.
вочевидь, саме У Дніпрі зараз так у багатьох банків.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:58

  flysoulfly написав:
  klukva написав:

Відділення у місті Дніпро.
вочевидь, саме У Дніпрі зараз так у багатьох банків.

Чому це так вочевидь? Коли у жовтні Запоріжжя мало не щодня обстрілювали та також знищили дев'ять поверхів на Зестафонській та п'ять поверхів у центрі на головному проспекті то лише в одному конкорду був певний період що не видавали валюту. Бо там у сусідній з відділенням будинок влучило і касирка звільнилась. Інші банки працювали як завжди. Тому не розумію чому прильот у Дніпрі міг так сильно вплинути на інші банки. Усі трагедії жахливі але ІМНО це не привід банкам не працювати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:01

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
  klukva написав:

Відділення у місті Дніпро.
вочевидь, саме У Дніпрі зараз так у багатьох банків.

Чому це так вочевидь? Коли у жовтні Запоріжжя мало не щодня обстрілювали та також знищили дев'ять поверхів на Зестафонській то лише в одному конкорду був певний період що не видавали валюту. Бо там у сусідній будинок влучило і касирка звільнилась. Інші банки працювали як завжди. Тому не розумію чому прильот у Дніпрі міг так сильно вплинути на інші банки. Обидві трагедії жахливі але ІМНО це не привід банкам не працювати
так, це не привід не працювати,
це констатація конкретної ситуації по конкретному місту.
flysoulfly
 
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