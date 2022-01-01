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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:25

Re: Банк Альянс

Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
Марина К
 
Повідомлень: 6
З нами з: 29.01.18
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  #<1 ... 47484950
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