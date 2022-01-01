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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:25
Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
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Марина К
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:32
Марина К написав:
Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
Альянс-такой дешёвый спам идёт банку только во вред.
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