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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:25
Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
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Марина К
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:32
Марина К написав:
Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
Альянс-такой дешёвый спам идёт банку только во вред.
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Порт
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Додано: Нед 22 січ, 2023 12:11
Amethyst написав:
Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).
Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?
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AndriyQ
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Додано: Нед 22 січ, 2023 12:29
AndriyQ написав: Amethyst написав:
Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім
операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів
) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).
Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?
НІ
.....з Персональної можна нашару зтягти по р2р. Оце і буде РУХ
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Amethyst
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