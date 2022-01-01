RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:25

Re: Банк Альянс

Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
Марина К
 
Повідомлень: 6
З нами з: 29.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:32

  Марина К написав:Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.

Альянс-такой дешёвый спам идёт банку только во вред.
Порт
 
Повідомлень: 957
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:11

  Amethyst написав:Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).

Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?
AndriyQ
 
Повідомлень: 75
З нами з: 04.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:29

  AndriyQ написав:
  Amethyst написав:Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).

Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?

НІ
.....з Персональної можна нашару зтягти по р2р. Оце і буде РУХ
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3511
З нами з: 05.05.21
Подякував: 225 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ShtormK, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 291, 292, 293
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2926 1685550
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 12:56
ShtormK
ОКСІ Банк 1, 2
бульбик » П'ят 06 вер, 2019 08:11
15 3013
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 11:22
nord
Айбокс Банк 1 ... 14, 15, 16
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
150 50128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 11:11
pavyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3781)
22.01.2023 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.