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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:25

Re: Банк Альянс

Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
Марина К
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:32

  Марина К написав:Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.

Альянс-такой дешёвый спам идёт банку только во вред.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:11

  Amethyst написав:Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).

Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:29

  AndriyQ написав:
  Amethyst написав:Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).

Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?

НІ
.....з Персональної можна нашару зтягти по р2р. Оце і буде РУХ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:50

  Amethyst написав:
  AndriyQ написав:
  Amethyst написав:Тарифний пакет ПЕРСОНАЛЬНИЙ - вступає в дію з 01.12.2022 року.pdf
Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом 6 місяців поспіль (більш ніж 182 днів).

Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?

НІ
.....з Персональної можна нашару зтягти по р2р. Оце і буде РУХ
та отож
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:15

аппка на 6-м андроиде вероломно и скоропостижно перестала запускаться, зависает на стадии заставки :(
удалил, опять переустановил - :( :(
а еще две недели назад всьо работало...
причем, у них версия аппки в плеймаркете с лета не менялась.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 22:58

  flysoulfly написав:аппка на 6-м андроиде вероломно и скоропостижно перестала запускаться, зависает на стадии заставки :(
удалил, опять переустановил - :( :(
а еще две недели назад всьо работало...
причем, у них версия аппки в плеймаркете с лета не менялась.


на 3ьму спробуйте :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 23:19

Решил что лучше синица в руке и не стал дожидаться завтрашнего заседания совета НБУ.
Скупился сегодня на Артема 50. Работают на генераторе. При тревоге не работают.
До последнего думал $ или ойро.
Ойро скакнуло тут на 10 коп. за 2 дня и выбор пал на зеленого.
Тем более что у ЗЕ сегодня днюха :)
Да и курс 1,09 как по мне завышен трохи.
Взял 2 шаровые карты (без чипов правда).
На одну $ упадут через 93 дня. С прицелом на закордон. Ну или без комиссий можно забрать в кассе с картой.
На другую (гривневую) подарок около 300 грн. обещали завтра.
Подводных камней в картах не увидел.
Реальный курс пока 37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.
Занос бумаги - через кассу.
Оформление четко, не смотря на 3 тревоги подряд - тех кто попал в отделение дообслуживают. И тем кто до 16:30 недоуспел - проведут ручками.
Но лучше конечно утром приходить чтоб нервы не щекотать.
Дай Солтису и компашке всех благ на ближайший квартал :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 23:24

Re: Банк Альянс

Як з рахунку вивести гривню? Карти нема, по реквізитами не відправляє
2XL
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