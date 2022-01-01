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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 11:25
Re: Банк Альянс
Не вперше звертаюся за послугою кредитування в Альянс, вигідні процентні ставки. Якщо все вчасно сплачувати до штрафів не доходить. Крім того, минулий кредит повертала достроково - ніяких питань і проблем.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:32
Додано: Нед 22 січ, 2023 12:11
Тобто, проценти по рахунку будуть вважатися рухом коштів чи ні?
Додано: Нед 22 січ, 2023 12:29
НІ
.....з Персональної можна нашару зтягти по р2р. Оце і буде РУХ
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:50
та отож
Додано: Сер 25 січ, 2023 17:15
аппка на 6-м андроиде вероломно и скоропостижно перестала запускаться, зависает на стадии заставки
удалил, опять переустановил -
а еще две недели назад всьо работало...
причем, у них версия аппки в плеймаркете с лета не менялась.
Додано: Сер 25 січ, 2023 22:58
Додано: Сер 25 січ, 2023 23:19
Решил что лучше синица в руке и не стал дожидаться завтрашнего заседания совета НБУ.
Скупился сегодня на Артема 50. Работают на генераторе. При тревоге не работают.
До последнего думал $ или ойро.
Ойро скакнуло тут на 10 коп. за 2 дня и выбор пал на зеленого.
Тем более что у ЗЕ сегодня днюха
Да и курс 1,09 как по мне завышен трохи.
Взял 2 шаровые карты (без чипов правда).
На одну $ упадут через 93 дня. С прицелом на закордон. Ну или без комиссий можно забрать в кассе с картой.
На другую (гривневую) подарок около 300 грн. обещали завтра.
Подводных камней в картах не увидел.
Реальный курс пока 37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.
Занос бумаги - через кассу.
Оформление четко, не смотря на 3 тревоги подряд - тех кто попал в отделение дообслуживают. И тем кто до 16:30 недоуспел - проведут ручками.
Но лучше конечно утром приходить чтоб нервы не щекотать.
Дай Солтису и компашке всех благ на ближайший квартал
Додано: Сер 25 січ, 2023 23:24
Re: Банк Альянс
Як з рахунку вивести гривню? Карти нема, по реквізитами не відправляє
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