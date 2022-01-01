Додано: Сер 25 січ, 2023 23:19

Решил что лучше синица в руке и не стал дожидаться завтрашнего заседания совета НБУ.Скупился сегодня на Артема 50. Работают на генераторе. При тревоге не работают.До последнего думал $ или ойро.Ойро скакнуло тут на 10 коп. за 2 дня и выбор пал на зеленого.Тем более что у ЗЕ сегодня днюхаДа и курс 1,09 как по мне завышен трохи.Взял 2 шаровые карты (без чипов правда).На одну $ упадут через 93 дня. С прицелом на закордон. Ну или без комиссий можно забрать в кассе с картой.На другую (гривневую) подарок около 300 грн. обещали завтра.Подводных камней в картах не увидел.Реальный курс пока 37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.Занос бумаги - через кассу.Оформление четко, не смотря на 3 тревоги подряд - тех кто попал в отделение дообслуживают. И тем кто до 16:30 недоуспел - проведут ручками.Но лучше конечно утром приходить чтоб нервы не щекотать.Дай Солтису и компашке всех благ на ближайший квартал