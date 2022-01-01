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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:23
Якщо я за кордоном, як уникнути подвійної конвертації? Може треба відкрити рахунок в іншій валюті?
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kutasya88
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:37
Требовать у кассира выставлять счёт для оплаты в местной у валюте
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Amethyst
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Додано: Чет 26 січ, 2023 11:40
ВIВ написав:
37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.
Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89
грн./$
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ВIВ
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Додано: Чет 26 січ, 2023 12:12
ВIВ написав: ВIВ написав:
37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.
Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89
грн./$
Если выйдет.
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Порт
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