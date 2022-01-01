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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:23

Якщо я за кордоном, як уникнути подвійної конвертації? Може треба відкрити рахунок в іншій валюті?
kutasya88
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:37

Требовать у кассира выставлять счёт для оплаты в местной у валюте
Amethyst
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Повідомлень: 3520
З нами з: 05.05.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 652 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:40

Re: Банк Альянс

  ВIВ написав:37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.

Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89грн./$
ВIВ
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Повідомлень: 682
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 12:12

  ВIВ написав:
  ВIВ написав:37,02 (100290грн./2709) но с учетом подарка 300 грн. и 75грн. % выйдет 36,88.

Пришел на карту "подарок" 301,44грн. Выведен тянучкой на ИЗИ.
В итоге $ с отдачей через 93 дня тут выйдет по курсу
=(99361,53+927,63+0,84-301,44)/(2709+2709*0,003/4*0,825)=
=36,89грн./$

Если выйдет. :D
Порт
 
Повідомлень: 960
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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